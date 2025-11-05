Luis Suárez suspendu après avoir mis une balayette à un adversaire
Il a encore frappé !
Et pas vraiment en direction du but. Dimanche dernier, Luis Suárez n’a pas pu empêcher la défaite de l’Inter Miami lors de la manche 2 des huitièmes de finale en play-off de MLS, contre Nashville (défaite 2-1). Au contraire, l’Uruguayen s’est distingué dans le mauvais sens en balayant le défenseur adverse Andy Najar sur une action où le ballon était pourtant à l’opposé.…
