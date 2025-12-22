Le maire de New York est-il désormais un supporter du Maroc ?
En même temps, il ne pense qu’à Chamakh…
Pendant que le Maroc lançait sa CAN face aux Comores, Zohran Mamdani a choisi une tribune un peu différente du protocole habituel. Dimanche, le maire de New York s’est incrusté au restaurant marocain Dar Lbahja, dans le Queens , pour regarder le match d’ouverture au milieu des supporters des Lions de l’Atlas.…
MH pour SOFOOT.com
