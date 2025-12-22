Déjà un premier départ à l'OL avant même l'ouverture du mercato
Une opération win-win .
Avant même l’ouverture du mercato hivernal, l’OL enregistre un premier départ. Ce lundi, son défenseur latéral Saël Kumbedi, prêté l’été dernier à Wolfsburg avec option d’achat, a été définitivement recruté par l’actuel 14 e de Bundesliga. Le club de Basse-Saxe a décidé de lever l’option d’achat de six millions d’euros (avec 2 millions de bonus éventuels) pour l’international Espoirs de 20 ans, sur laquelle l’OL garde un intéressement de 20% sur une vente future.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
