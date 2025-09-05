 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Luis Suárez présente ses excuses après son crachat
05/09/2025

Luis Suárez présente ses excuses après son crachat

Luis Suárez présente ses excuses après son crachat

Un crachat avoué, à moitié pardonné.

C’est déjà ça : quatre jours après avoir craché sur un membre du staff des Sounders de Seattle, Luis Suárez s’est publiquement excusé . À travers une story sur Instagram, le joueur de 38 ans est revenu ce vendredi sur son énième débordement, arrivé après la lourde défaite de l’Inter Miami en finale de Leagues Cup.

KM pour SOFOOT.com


