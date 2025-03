Luis Fernandez aurait pu entraîneur l'OL

On n’était pas prêts.

Luis Fernandez est passé tout près de devenir l’entraîneur de l’Olympique lyonnais fin 2023. C’est ce qu’a révélé Marc Roger, ex-agent star du football, ce jeudi lors de l’émission RMC Mercato avant de détailler cette anecdote : « J’avais rencontré monsieur Textor, à Marseille. On a passé quelques heures ensemble. J’étais en train de le convaincre et on devait se revoir le soir, après le match OM-OL. Mais malheureusement, il y a eu l’incident avec Fabio Grosso. Le match a été annulé et monsieur Textor est reparti directement (aux États-Unis). On n’a pas pu finaliser tout ça alors que c’était en bonne voie. » …

TM pour SOFOOT.com