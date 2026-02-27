Luis Enrique très serein en vue de PSG-Chelsea

La vengeance est un plat qui ne se mange pas. Pour Luis Enrique, il n’y a pas de quoi faire une pendule de ce PSG-Chelsea , et ce malgré la dernière déconvenue en finale de Coupe du monde des clubs (3-0). Affronter les Blues , ça a d’ailleurs souri quelques fois aux Parisiens ces dernières années (même si un grand chevelu manque pour libérer les siens cette saison).

« Comme d’habitude, je suis très content de ce tirage au sort, explique le tacticien espagnol. Nous sommes contents, ce sera fascinant de jouer contre Chelsea, l’une des meilleures équipes anglaises. Nous les connaissons bien mais il n’y aura pas de sentiment de revanche, car il s’agit d’une autre compétition. » …

SW pour SOFOOT.com