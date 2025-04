Luis Enrique très satisfait de la réaction de ses joueurs

A-t-il transformé le PSG en une machine ?

D’abord mené, le PSG a su concrétiser sa domination pour renverser Aston Villa ce mercredi soir au Parc des Princes en quart de finale aller de la Ligue des champions (3-1). Une ouverture du score des visiteurs loin d’être méritée selon Luis Enrique . « Le football est comme il est. Aston Villa a pris les devants au tableau d’affichage. Je pense que c’était injuste mais on a continué à insister et on a fait une très bonne seconde période » , a-t-il détaillé au micro de Canal + après ce précieux succès. Le technicien espagnol a également salué le réalisme de ses joueurs : « On a été exceptionnels dans la finition que ce soit Kvara, Doué ou même Mendes » .…

LT pour SOFOOT.com