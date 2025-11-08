Luis Enrique tendre avec un de ses joueurs

Au moins, les absences permettent de favoriser le retour en forme de joueurs cachés dans l’ombre.

C’est le cas pour Warren Zaïre-Emery, le milieu de terrain de l’équipe de France : pas au top ces derniers mois, l’international a profité de la cascade de blessures subie par le Paris Saint-Germain pour reprendre du poil de la bête. De quoi ravir Luis Enrique , son entraîneur.…

FC pour SOFOOT.com