Le Paris Saint-Germain a voulu recruter un des meilleurs neuf du monde
Et ce neuf s’appelait…
… Julian Alvarez ! Interrogé dans les colonnes de France Football , l ‘avant-centre a confirmé un intérêt du Paris Saint-Germain à son égard en 2024 . Finalement, l’Argentin a signé en faveur de l’Atlético de Madrid dont il est actuellement l’un des fers de lance offensif.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
