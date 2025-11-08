 Aller au contenu principal
Le Paris Saint-Germain a voulu recruter un des meilleurs neuf du monde
information fournie par So Foot 08/11/2025 à 13:09

Le Paris Saint-Germain a voulu recruter un des meilleurs neuf du monde

Le Paris Saint-Germain a voulu recruter un des meilleurs neuf du monde

Et ce neuf s’appelait…

… Julian Alvarez ! Interrogé dans les colonnes de France Football , l ‘avant-centre a confirmé un intérêt du Paris Saint-Germain à son égard en 2024 . Finalement, l’Argentin a signé en faveur de l’Atlético de Madrid dont il est actuellement l’un des fers de lance offensif.…

