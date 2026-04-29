Luis Enrique remporte sa 50e victoire en Ligue des champions

Un entraîneur italien aurait fait la gueule. Au bout d’un match très très très ouvert, le PSG a pris le meilleur sur le Bayern Munich en demi-finales allers de Ligue des champions (5-4). Dans cette orgie de foot, Luis Enrique est devenu l’entraîneur le plus rapide à atteindre les 50 victoires en Ligue des champions. Comme le dénombre l’excellent Stats du Foot , il réalise une telle performance après 50 matchs, alors que Pep Guardiola avait dépassé cette barre après 80 matchs.

Du jamais-vu ?

« C’était un match exceptionnel , a commenté l’entraîneur espagnol sur Canal +. « Je pense qu’on a montré, les deux équipes, quel type d’équipes nous sommes. Je n’ai jamais vécu en tant qu’entraîneur un match avec cette intensité . C’est incroyable, il faut féliciter tous les joueurs. Ils sont de très haut niveau. » Le champion d’Europe en titre a poursuivi : « On a mérité de gagner, de faire match nul et de perdre. » …

UL pour SOFOOT.com