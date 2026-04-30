Julian Alvarez finalement disponible pour le match retour contre Arsenal ?

Spider-Man a battu le Docteur Octopus, alors une petite entorse ça lui passe au-dessus de la tête. Touché à la cheville lors de la rencontre face à Arsenal, ce mercredi soir, Julián Alvarez devrait être remis pour le match retour dans cinq jours . L’Araignée souffrirait d’une légère entorse, et va suivre un traitement spécial dans les prochains jours, selon les informations de la Cadena SER .

Rendez-vous dans cinq jours

La sortie de l’attaquant argentin, buteur sur penalty à la 56 e minute, avait jeté un coup de froid sur tout le Wanda Metropolitano et le spectre d’une blessure longue durée s’est fait ressentir dans toute l’arène lors de sa sorti à la 77 e . De son côté, Simeone était déjà confiant face aux journalistes, quant à la présence de son sérial buteur : « Optimiste pour le match retour ? Je suis toujours optimiste. » …

EM pour SOFOOT.com