Luis Enrique remonté après la défaite du PSG

La goutte de trop. Défait pour la sixième fois de la saison en championnat, le Paris Saint-Germain a livré une prestation très décevante sur la pelouse de son voisin, le Paris FC (2-1), ce dimanche soir. Trop peu impliqués et concernés avec sans doute la tête déjà tournée vers la finale de Ligue des champions le 30 mai prochain, les Rouge-et-Bleu sont passés au travers. Une performance et des attitudes qui n’ont pas été du goût de Luis Enrique .

« Le pire match de mes trois années ici »

« Ce que je retiens de ce match ? Rien ! Rien de rien. Rien. La première mi-temps a été d’un niveau très bas. On a créé seulement 0,1 expected goal. C’est difficile de valoriser la performance de notre équipe aujourd’hui. C’est sans aucun doute le pire match de mes trois années ici » , a fulminé le technicien espagnol au micro de Ligue1+.…

VM pour SOFOOT.com