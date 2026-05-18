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Le carton plein du Barça à domicile, une grande prouesse en Liga
information fournie par So Foot 18/05/2026 à 11:01

Le carton plein du Barça à domicile, une grande prouesse en Liga

Le carton plein du Barça à domicile, une grande prouesse en Liga

Le dernier objectif de la saison est atteint. Le FC Barcelone s’est imposé face au Real Betis (3-1) , ce dimanche, dans le cadre de la 37 e journée de Liga, grâce à un doublé de Raphinha (27 e , 61 e ) et une frappe enroulée de João Cancelo (73 e ). Robert Lewandowski , sur le départ en fin de saison, a disputé son dernier match au Camp Nou en tant que joueur du club catalan .

Le Camp Nou et Montjuic imprenables

Ce succès permet au Barça d’enregistrer sa 19 e victoire en autant de rencontres à domicile cette saison en championnat . Le Real Madrid est le dernier club espagnol à avoir réalisé cette prouesse, lors de la saison 1985-1986. Mais c’est la première fois qu’une équipe gagne tous ses matchs devant son public depuis que la Liga se joue à 20 équipes .…

CT pour SOFOOT.com

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