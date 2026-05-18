Le président de Nice déçu par ses supporters

Le calvaire continue sur la Côte d’Azur. En grande difficulté cette saison, l’OGC Nice a été incapable de s’imposer face à Metz (0-0) ce dimanche soir et devra passer par les barrages et une double confrontation face à l’AS Saint-Étienne pour espérer se maintenir dans l’élite du football français.

Sans oublier la finale de la Coupe de France contre Lens à venir vendredi. À l’issue du nul décevant contre les Grenats, les supporters niçois ont envahi la pelouse pour exprimer leur mécontentement. Des débordements qui n’ont pas plu au président des Aiglons, Jean-Pierre Rivère .…

VM pour SOFOOT.com