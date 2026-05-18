Et si Bruno Genesio restait au LOSC ?

Sera-t-il la prolongation surprise du board lillois ? Alors que le LOSC vient de décrocher une miraculeuse qualification pour la prochaine Ligue des champions, le technicien des Dogues, Bruno Genesio, a laissé planer le doute sur une potentielle prolongation de son aventure dans le Nord.

« Il est prévu qu’on fasse un bilan avec le président, entre autres, on verra, tout est envisageable » , a-t-il annoncé en conférence d’après-match. Alors que RMC annonçait, il y a quelques semaines, des discussions entre Olivier Létang et Thiago Motta pour prendre la suite de l’ancien technicien lyonnais, ce dernier ne semble pas décidé à laisser tomber son tablier aussi facilement.…

TC pour SOFOOT.com