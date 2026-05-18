Une grande première pour les rivaux Lille et Lens

Une grande première pour les rivaux Lille et Lens

Fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. D’ores et déjà qualifié pour la Ligue des champions, le RC Lens a vu son plus grand rival, le LOSC, valider lui aussi sa qualification pour la plus belle des compétitions de clubs ce dimanche soir malgré son revers contre Auxerre (0-2).

Une situation inédite

Jusqu’alors, jamais les deux rivaux nordistes ne s’étaient qualifiés en même temps en C1 . C’est désormais chose faite.…

VM pour SOFOOT.com