Luis Enrique pas inquiet malgré un nouvel échec sur penalty
Trois ratés en une semaine, ça commence à faire beaucoup. Après Désiré Doué face au Mans puis Ferran Torres à Manchester City, le PSG a laissé un nouveau penalty en route sur la pelouse de Strasbourg . Cette fois, c’est Ousmane Dembélé qui a carrément frappé à côté . Si cela n’a pas empêché les champions de France de renverser la rencontre, la situation interroge. « Il faut travailler , a simplement répondu Luis Enrique, lancé sur le sujet par Ligue 1+. C’était déjà comme la saison passée. »
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