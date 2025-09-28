 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Luis Enrique pas inquiet
information fournie par So Foot 28/09/2025 à 11:01

Luis Enrique pas inquiet

Luis Enrique pas inquiet

Fabian Ruiz, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia…

Pour le moment, personne ne sait si ces trois joueurs pourront disputer le match de Ligue des champions contre Barcelone qui arrive. Déjà bien diminué en raison de pépins physiques, l’effectif du Paris Saint-Germain a en effet vu les deux derniers se blesser lors de la victoire contre Auxerre à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Mais Luis Enrique, lui, ne semble pas particulièrement inquiet de cette situation. En témoignent les propos de l’entraîneur, interrogé en conférence de presse : « Il faut être positif, c’est important de savoir gérer ça. Les blessures ne sont pas à déplorer seulement au PSG, mais chez toutes les équipes qui ont un calendrier intense. »

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Luis Castro regrette que ses joueurs ne plongent pas
    Luis Castro regrette que ses joueurs ne plongent pas
    information fournie par So Foot 28.09.2025 10:59 

    Ça y est, c’est parti. Arrivé sur le banc de Nantes avec des idées de jeu ambitieuses et le souhait de s’appuyer sur le centre de formation pour réussir, Luis Castro ne parvient pour l’instant pas à obtenir des résultats décents en championnat (trois défaites, ... Lire la suite

  • Un entraîneur français limogé après une seule défaite
    Un entraîneur français limogé après une seule défaite
    information fournie par So Foot 28.09.2025 10:59 

    Le football, ça ne pardonne pas. Même, et surtout, en Arabie saoudite : alors qu’il avait mené Al-Nassr au titre de champion lors de la saison écoulée et qu’il avait remporté l’intégralité de ses matchs avec son équipe depuis le début de l’exercice actuel de Saudi ... Lire la suite

  • "La victoire ou la mort": le Français Titouan Leduc escalade la plus haute tour de l'UE
    "La victoire ou la mort": le Français Titouan Leduc escalade la plus haute tour de l'UE
    information fournie par AFP Video 28.09.2025 10:54 

    Le grimpeur français Titouan Leduc, 24 ans, a été arrêté samedi par la police lors de l'ascension, illégale, à mains nues et sans protection, du plus haut gratte-ciel de l'Union européenne à Varsovie.

  • Pagis, père et fils : une copie conforme ?
    Pagis, père et fils : une copie conforme ?
    information fournie par So Foot 28.09.2025 00:24 

    Double buteur lors de la victoire lorientaise face à Monaco (3-1), Pablo Pagis, fils de Mickaël, présente des similitudes évidentes avec son père Mickaël, buteur bien connu du foot français des années 2000. Une mise en lumière soudaine, qui rappelle aussi à quel ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank