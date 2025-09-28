Luis Enrique pas inquiet

Fabian Ruiz, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia…

Pour le moment, personne ne sait si ces trois joueurs pourront disputer le match de Ligue des champions contre Barcelone qui arrive. Déjà bien diminué en raison de pépins physiques, l’effectif du Paris Saint-Germain a en effet vu les deux derniers se blesser lors de la victoire contre Auxerre à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Mais Luis Enrique, lui, ne semble pas particulièrement inquiet de cette situation. En témoignent les propos de l’entraîneur, interrogé en conférence de presse : « Il faut être positif, c’est important de savoir gérer ça. Les blessures ne sont pas à déplorer seulement au PSG, mais chez toutes les équipes qui ont un calendrier intense. » …

FC pour SOFOOT.com