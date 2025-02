Luis Enrique : « On est prêts à jouer n’importe quel match contre n’importe quelle équipe »

23 matchs de championnat : 18 victoires, 5 nuls. Basique.

Interrogé par DAZN à la fin de la rencontre entre l’Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain, Luis Enrique a fait part de sa fierté et a commencé à préparer le terrain pour le 8 e de finale aller de Ligue des champions, face à Liverpool, qui se jouera le 5 mars prochain. « Lyon n’avait plus rien à perdre avec deux buts de retard et ils ont tous attaqué. Et on a montré que dans ce genre de situations, on était là, parce que ça pourra nous arriver à nouveau dans le futur, a assuré le technicien asturien . Aujourd’hui, on a montré à tout le monde qu’on est prêts à jouer n’importe quel match, contre n’importe quelle équipe, avec la bonne mentalité. Comme toujours. » …

LB pour SOFOOT.com