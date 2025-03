information fournie par So Foot • 12/03/2025 à 00:31

Luis Enrique : « On a montré qu’on était une vraie équipe »

Un grand moment de ballon rond.

Comme la saison dernière, le PSG verra les quarts de finale de Ligue des champions. Luis Enrique a réagi à la qualification des Parisiens au bout de la nuit après une séance de tirs au but maîtrisée. « Une très bonne fête [dans les vestiaires], a-t-il prédit au micro de Canal +. Je ne sais pas quoi dire en vérité. Je suis très content, parce qu’on a montré qu’on était une vraie équipe. C’est quelque chose qui a pris beaucoup de temps, mais je pense qu’aujourd’hui, avec nos supporters… on va dire que c’était un très beau match… On est fiers d’être une vraie équipe. » …

UL pour SOFOOT.com