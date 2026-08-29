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Luis Enrique ne retient que du positif
information fournie par So Foot 29/08/2026 à 09:43
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Luis Enrique ne retient que du positif

Luis Enrique ne retient que du positif

Jusqu’ici tout va bien. Miraculé à Lille vendredi soir, comme une semaine plus tôt à Rennes, le PSG avance à tâtons en ce début de saison. Pas de quoi inquiéter Luis Enrique , qui assure qu’il a aimé le contenu proposé par ses joueurs dans le nord. « Je suis content, et je pense que j’aurais fait la même déclaration si on avait perdu 2-1, parce que je ne pense que le résultat aurait été juste , a-t-il affirmé en conférence de presse. Je pense qu’on a amélioré notre performance par rapport au dernier match. On a fait moins d’erreurs et le résultat à la fin est positif. »

Un point de plus que la saison dernière

Deux points en deux journées, c’est exactement le même départ qu’avait pris l’Asturien lors de sa première saison dans la capitale avec des nuls contre Lorient (0-0), puis à Toulouse (1-1). Le plus faible total du club depuis 2011. Mais comme d’habitude, l’intéressé a sa propre manière de compter. « Vous savez combien de points nous avons pris contre Rennes et Lille la saison passée ? Un point ! Donc, c’est très positif ! , s’est-il exclamé. On a réalisé une très bonne première période, on a eu trois ou quatre situations. La deuxième période a été pour nous. Lille a marqué un deuxième but et je me suis dit à ce moment-là que le football est très injuste. (…) On a besoin de récupérer le plus vite possible notre niveau. Je suis content de ce que j’ai vu . »

TB pour SOFOOT.com

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