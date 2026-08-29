Le calendrier de la Ligue des champions est sorti
C’est l’heure de foncer acheter ses billets d’avion. On connaissait les affiches depuis près de 48h, on connaît désormais les dates correspondantes. L’UEFA a (enfin) dévoilé l’ensemble du calendrier de la phase de ligue de la Ligue des champions ce samedi. Premier constat : les clubs français débuteront relativement en douceur… avant deux énormes déplacements dès la deuxième journée pour le PSG (à City) et Lille (à Arsenal).
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