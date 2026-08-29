Bruno Genesio dans le flou en attendant la fin du mercato

Journées décisives sur le vieux port. L’Olympique de Marseille se déplace à Monaco ce dimanche soir, mais tous les yeux sont plutôt tournés vers le ciel sur la Canebière. Qui partira ? Et surtout, qui arrivera d’ici mardi soir et la fermeture du mercato ? En attendant de savoir, Bruno Genesio ne peut que naviguer à vue . « À l’heure où l’on se parle, je n’ai aucune certitude sur l’effectif au 1er septembre donc je ne peux pas parler d’objectif en championnat ou en Europa League. Et ce ne sera peut-être pas à moi de parler d’objectif » , a lâché le technicien en conférence de presse à la veille de se rendre en Principauté.

Genesio démission ?

L’ancien entraîneur de Lille a également profité de l’occasion pour remercier les supporters pour leur soutien, tout en répondant à la rumeur d’une envie de départ, déjà, au vu de la situation . « Quand vous êtes entraîneur, vous avez envie d’avoir les meilleurs joueurs possibles , a-t-il clamé. Si vous perdez vos meilleurs joueurs et que vous ne pouvez pas les remplacer, le projet est plus difficile à conduire. Quand vous êtes entraîneur, vous vous devez d’être responsable. De vos choix, de vos compos mais aussi des gens avec qui vous travaillez. Vous avez, vis-à-vis d’eux, un devoir d’honnêteté. Quand on s’engage, même si tout ne passe pas comme espéré, vous devez respecter les gens avec qui vous travaillez. Je suis là pour préparer le match contre Monaco, on fera un point après le mercato sur les forces de l’équipe et ce qu’on peut faire avec. Pour l’instant, il n’y a pas d’actualité sur une éventuelle démission. » …

TB pour SOFOOT.com