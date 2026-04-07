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Luis Enrique loue la progression d'un ancien attaquant du PSG
information fournie par So Foot 07/04/2026 à 16:10

Luis Enrique loue la progression d'un ancien attaquant du PSG

Luis Enrique loue la progression d'un ancien attaquant du PSG

Petit garçon deviendra grand. Interrogé lors de sa conférence de presse sur l’ancien attaquant du PSG Hugo Ekitiké, Luis Enrique n’a pas hésité à flatter la progression du désormais buteur de Liverpool : « Il a très bien joué en Allemagne et ensuite, maintenant, à Liverpool. Il est désormais un joueur international et je pense qu’il a beaucoup progressé.»

Un poulain qui a évolué

« Il était très jeune quand il était ici et il s’est beaucoup amélioré depuis » , enchaîne Lucho. Le technicien parisien n’a pas oublié que l’ancien Rémois était encore une brebis avant de poser les pieds dans la capitale, sans doute trop tôt pour performer sur le long terme.

TC pour SOFOOT.com

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