information fournie par So Foot • 03/06/2025 à 11:56

Luis Enrique, le chemin du roi

C’était en 2023 : le PSG sortait la carte Luis Enrique. Pas un hasard, tant ce grand amateur de courses Ironman s’était bâti une réputation de coach intransigeant, pas du genre à s’emmerder avec le statut de ses joueurs. Brillant pour les uns, provoc’ pour les autres, l’Asturien n’a laissé personne indifférent et a construit une équipe à son image, pour emmener Paris jusqu’à son rêve ultime : la Ligue des champions et le sommet de l’Europe.

Pour sa première dans la Ligue des talents, Luis Enrique Martinez Garcia avait fait tomber un record historique du championnat français. Celui du nombre de passes réussies : 1 002. Ajoutez à cela 78% de possession de balle, pour seulement quatre frappes cadrées et surtout un 0-0 contre Lorient, et vous aurez droit à l’éventail de critiques qu’un coach espagnol, passé de surcroît par le Barça, doit habituellement supporter lorsque son équipe n’empoche pas les trois points. À commencer par les fameuses comparaisons avec le handball et tous les symptômes de somnolence qui y sont associés. « L’ennui, c’est bien la dernière chose que les supporters parisiens vont expérimenter avec Luis Enrique » , prévenait pourtant Joan Gaspart.…

Tous propos recueillis par JPS, Adel Bentaha, Antoine Donnarieix et Aquiles Furlone sauf ceux de Brito et Callen, tirés du livre El Metodo Luis Enrique.







Article publié dans le So Foot n°209 de septembre 2023

Par Javier Prieto-Santos pour SOFOOT.com