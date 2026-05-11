 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Luis Enrique laisse éclater sa joie après le succès parisien
information fournie par So Foot 11/05/2026 à 09:15

Luis Enrique laisse éclater sa joie après le succès parisien

Luis Enrique laisse éclater sa joie après le succès parisien

Presque champion mon frère ! Alors que le PSG s’est imposé face à Brest grâce au but de Désiré Doué en fin de match (1-0), Luis Enrique n’a pas boudé son plaisir en conférence de presse : « On est champion déjà, à 99,9% » , s’est réjoui le tacticien espagnol. La victoire barcelonaise dans le Clásico (2-0) et son nouveau titre de champion a également fait le bonheur de l’ancien coach blaugrana .

🧐🇫🇷 La reacción de Luis Enrique cuando se ha enterado de la victoria del @FCBarcelona 🤣🔝 "¡Toma!" 📹 @Mesli_Dounia 📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/ZOltvf7uHl…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Quand Lamine Yamal et Kylian Mbappé commentent le Clásico
    Quand Lamine Yamal et Kylian Mbappé commentent le Clásico
    information fournie par So Foot 11.05.2026 09:36 

    Les absents ont toujours torts. Alors que Lamine Yamal et Kylian Mbappé, tous les deux blessés étaient forfaits pour le Clásico qui a vu le FC Barcelone triompher du Real Madrid (2-0) et remporter pour la 29 e fois de son histoire la Liga, un hommage spécial leur ... Lire la suite

  • Le coup de gueule d’Abergel après le départ de Pantaloni
    Le coup de gueule d’Abergel après le départ de Pantaloni
    information fournie par So Foot 11.05.2026 09:32 

    Défoule sentimentale. Alors qu’ Olivier Pantaloni s’apprête à quitter Lorient à l’issue de la saison, son départ a du mal à passer et à être compris. C’est notamment le cas du capitaine Laurent Abergel, qui n’a pas caché son amertume ce dimanche soir après la large ... Lire la suite

  • Ligue 1 : après sa victoire face à Brest, le PSG tout proche du titre
    Ligue 1 : après sa victoire face à Brest, le PSG tout proche du titre
    information fournie par France 24 11.05.2026 07:25 

    Le Paris Saint-Germain a battu dimanche Brest (1-0) et est presque assuré d’être champion de France. Avec deux matches à jouer, le Paris-SG compte 6 points d’avance sur Lens et une différence de buts largement à son avantage.

  • Le joueur le plus drôle du PSG est un gardien
    Le joueur le plus drôle du PSG est un gardien
    information fournie par So Foot 11.05.2026 01:18 

    P’tit filou. Alors que le PSG est allé quasiment officialiser son quatorzième titre de champion de France contre Brest (1-0) , ce dimanche soir, une scène a fait marrer les amateurs de blagues un peu nazes. En début de seconde période, le portier russe, qui était ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank