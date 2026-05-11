Luis Enrique laisse éclater sa joie après le succès parisien
Presque champion mon frère ! Alors que le PSG s’est imposé face à Brest grâce au but de Désiré Doué en fin de match (1-0), Luis Enrique n’a pas boudé son plaisir en conférence de presse : « On est champion déjà, à 99,9% » , s’est réjoui le tacticien espagnol. La victoire barcelonaise dans le Clásico (2-0) et son nouveau titre de champion a également fait le bonheur de l’ancien coach blaugrana .
🧐🇫🇷 La reacción de Luis Enrique cuando se ha enterado de la victoria del @FCBarcelona 🤣🔝 "¡Toma!" 📹 @Mesli_Dounia 📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/ZOltvf7uHl…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer