Luis Enrique laisse éclater sa joie après le succès parisien

Presque champion mon frère ! Alors que le PSG s’est imposé face à Brest grâce au but de Désiré Doué en fin de match (1-0), Luis Enrique n’a pas boudé son plaisir en conférence de presse : « On est champion déjà, à 99,9% » , s’est réjoui le tacticien espagnol. La victoire barcelonaise dans le Clásico (2-0) et son nouveau titre de champion a également fait le bonheur de l’ancien coach blaugrana .

🧐🇫🇷 La reacción de Luis Enrique cuando se ha enterado de la victoria del @FCBarcelona 🤣🔝 "¡Toma!" 📹 @Mesli_Dounia 📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/ZOltvf7uHl…

LB pour SOFOOT.com