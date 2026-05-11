Gerónimo Rulli affecté par l'ambiance à Marseille

L’allégorie du Spleen de Baudelaire. Après le court succès des Marseillais sur la pelouse havraise (0-1) dont il a été l’un des grands artisans, Gerónimo Rulli s’est présenté face à la presse à l’issue de la rencontre en se montrant particulièrement affecté par la dernière mise au vert .

De la souffrance et des bienfaits

« Je préfère ne pas beaucoup parler avant que la saison ne soit finie. C’était très compliqué parce qu’on a une famille, des enfants qu’on ne voit pas. On a formé une très belle équipe avec le staff pendant cette semaine. Et le match qu’on a fait aujourd’hui fait plaisir » , a expliqué le gardien argentin.…

LB pour SOFOOT.com