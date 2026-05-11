João Cancelo signe un record inédit

João Cancelo est un homme de championnat. Titulaire ce dimanche soir lors du succès du Barça face au Real Madrid (2-0), le latéral portugais a décroché le premier titre de champion d’Espagne de sa carrière . Un nouveau trophée qui vient garnir une collection déjà ébouriffante qui ferait rêver beaucoup de joueurs.

Champion de partout

Sacré à la fois champion d’Italie avec la Juventus, champion d’Angleterre avec Manchester City, champion d’Allemagne avec le Bayern et donc maintenant champion d’Espagne avec les Blaugrana , le Lusitanien de 31 ans est devenu le premier joueur de l’histoire à remporter quatre des cinq grands championnats européens . Sans oublier également son titre de champion avec Benfica, son club formateur.…

VM pour SOFOOT.com