Luis Enrique : « La confiance ne s'achète pas à Monoprix »

Luis, le philosophe. Suite à la première défaite en championnat du PSG cette saison à domicile, contre Monaco (1-3), Luis Enrique a concédé en conférence de presse d’après-match que son équipe était en difficulté mais n’a toutefois pas voulu être alarmiste. À cinq jours de la réception de Chelsea pour les huitièmes de finale aller, le niveau de forme du club de la capitale peut paraître inquiétant. Le technicien espagnol, qui n’a pas perdu la recette, préfère toutefois rester optimiste : « Quand il y a des problèmes, la première chose qui déconnecte, c’est la tête, a assuré l’ancien coach du Barça . C’est habituel, on a perdu beaucoup de matchs dans ma carrière et celle des joueurs. C’est une sensation bizarre, mauvaise. C’est seulement un match. Vous cherchez toujours à trouver la clef… Pourquoi tu perds, pourquoi tu rates. La confiance ne s’achète pas à Monoprix. Ça se construit de jour en jour. On est clairement en difficulté mais il faut avoir de l’espoir pour changer ça aux prochains matchs. »

Pas de raison de paniquer

Comme à son habitude, Luis Enrique n’a pas voulu charger ses joueurs malgré cette quatrième défaite de la saison en championnat, mais a reconnu qu’il fallait rectifier le tir : « Je ne veux pas perdre la confiance dans cette équipe. On a montré cette mentalité à la fin. Ce n’est pas le meilleur résultat pour arriver à la Champions League. On aime la difficulté, on cherche à réagir […] Cela a été un match bizarre. Cette équipe est dans un niveau différent. C’est difficile à changer. J’ai été dans cette position beaucoup de fois dans ma carrière. C’est à nous de changer ça et de récupérer la confiance. Ce que je veux c’est être optimiste après mes joueurs et mon équipe. » …

TM pour SOFOOT.com