 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Luis Enrique : « La confiance ne s'achète pas à Monoprix »
information fournie par So Foot 07/03/2026 à 09:37

Luis Enrique : « La confiance ne s'achète pas à Monoprix »

Luis Enrique : « La confiance ne s'achète pas à Monoprix »

Luis, le philosophe. Suite à la première défaite en championnat du PSG cette saison à domicile, contre Monaco (1-3), Luis Enrique a concédé en conférence de presse d’après-match que son équipe était en difficulté mais n’a toutefois pas voulu être alarmiste. À cinq jours de la réception de Chelsea pour les huitièmes de finale aller, le niveau de forme du club de la capitale peut paraître inquiétant. Le technicien espagnol, qui n’a pas perdu la recette, préfère toutefois rester optimiste : « Quand il y a des problèmes, la première chose qui déconnecte, c’est la tête, a assuré l’ancien coach du Barça . C’est habituel, on a perdu beaucoup de matchs dans ma carrière et celle des joueurs. C’est une sensation bizarre, mauvaise. C’est seulement un match. Vous cherchez toujours à trouver la clef… Pourquoi tu perds, pourquoi tu rates. La confiance ne s’achète pas à Monoprix. Ça se construit de jour en jour. On est clairement en difficulté mais il faut avoir de l’espoir pour changer ça aux prochains matchs. »

Pas de raison de paniquer

Comme à son habitude, Luis Enrique n’a pas voulu charger ses joueurs malgré cette quatrième défaite de la saison en championnat, mais a reconnu qu’il fallait rectifier le tir : « Je ne veux pas perdre la confiance dans cette équipe. On a montré cette mentalité à la fin. Ce n’est pas le meilleur résultat pour arriver à la Champions League. On aime la difficulté, on cherche à réagir […] Cela a été un match bizarre. Cette équipe est dans un niveau différent. C’est difficile à changer. J’ai été dans cette position beaucoup de fois dans ma carrière. C’est à nous de changer ça et de récupérer la confiance. Ce que je veux c’est être optimiste après mes joueurs et mon équipe. »

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mascherano revient sur le passage de l’Inter Miami à la Maison-Blanche
    Mascherano revient sur le passage de l’Inter Miami à la Maison-Blanche
    information fournie par So Foot 07.03.2026 10:42 

    Pas sûr que cela suffise à éteindre l’incendie. Suite à la visite controversée de l’Inter Miami à la Maison-Blanche jeudi, Javier Mascherano, l’entraîneur de l’équipe championne de MLS, a tenté de s’expliquer sur le sujet en conférence de presse. « Nous avons juste ... Lire la suite

  • Philippe Montanier a montré une vidéo qui parlait du Barça de Guardiola à ses joueurs
    Philippe Montanier a montré une vidéo qui parlait du Barça de Guardiola à ses joueurs
    information fournie par So Foot 07.03.2026 09:55 

    Toujours s’inspirer des meilleurs. À quelques heures d’un duel important dans la lutte pour la montée en Ligue 1 face au Red Star, quatrième, Philippe Montanier, qui a pris les rênes de Saint-Étienne début février, a révélé qu’il avait utilisé une méthode assez ... Lire la suite

  • Le PSG a-t-il perdu la recette ?
    Le PSG a-t-il perdu la recette ?
    information fournie par So Foot 07.03.2026 01:28 

    À nouveau battu en championnat, et pour la première fois sur sa pelouse, le Paris Saint-Germain inquiète à quelques jours d'affronter Chelsea en huitièmes de finale de Ligue des champions. Jusqu'à quel point ? « Mojo t’en va pas. Mojo t’en va pas ». Dans son titre ... Lire la suite

  • Liverpool rejoint les quarts de FA Cup
    Liverpool rejoint les quarts de FA Cup
    information fournie par So Foot 07.03.2026 00:10 

    La vengeance est un plat qui se bouffe chaud. Douché par les Wolves en Premier League il y a trois jours, Liverpool a battu ce même adversaire pour rejoindre les quarts de finale de FA Cup (3-1) . Le bon dernier de Premier League n’a pas existé en deuxième mi-temps ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank