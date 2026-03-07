 Aller au contenu principal
Le PSG a-t-il perdu la recette ?
07/03/2026

À nouveau battu en championnat, et pour la première fois sur sa pelouse, le Paris Saint-Germain inquiète à quelques jours d'affronter Chelsea en huitièmes de finale de Ligue des champions. Jusqu'à quel point ?

« Mojo t’en va pas. Mojo t’en va pas ». Dans son titre éponyme « Mojo », sorti en 2018, Claire Laffut abordait le sujet de cet espèce d’état de grâce inqualifiable qui la fuirait. À la manière d’un artiste en quête de réponses, le PSG aurait-il perdu le sien et la recette qui va avec ? C’est la question qui se pose franchement autour du champion d’Europe, qui, au terme d’un début d’année 2026 moyennasse (défaites face à Rennes, au Sporting, au Paris FC et maintenant Monaco), inquiète plus qu’il ne rassure, à une période l’année où il semblait irrésistible il y a un an. À quatre jours d’un huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea, la défaite face à Monaco donne plusieurs raisons de se gratter la tête.

L’inefficacité et fatigue, mères de toute cruauté

Depuis de longues semaines, le point noir du PSG, c’est elle, l’inefficacité. Souvent incapable de planter pour faire basculer une rencontre, le PSG s’est encore une fois pris les pieds dans le tapis de la finition face aux Monégasques. Lui qui enchaînait les buts l’an passé, signés par une belle diversité de joueurs, il peine désormais à faire trembler les filets quand il le faut vraiment. Un mal profond et de plus en plus chronique, qui interroge, alors qu’à l’exception d’Ousmane Dembélé, les offensifs parisiens enchaînent les rencontres. D’autant plus que lorsqu’il s’agit de remonter des situations mal embarquées, c’est un poncif de dire qu’il est conseillé de se montrer efficace devant le but. Or par corrélation, cette saison, le PSG n’est plus vraiment l’as des retournements de situation.…

Par Julien Faure, au Parc des Princes pour SOFOOT.com

