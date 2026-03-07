 Aller au contenu principal
Mascherano revient sur le passage de l’Inter Miami à la Maison-Blanche
information fournie par So Foot 07/03/2026 à 10:42

Pas sûr que cela suffise à éteindre l’incendie.

Suite à la visite controversée de l’Inter Miami à la Maison-Blanche jeudi, Javier Mascherano, l’entraîneur de l’équipe championne de MLS, a tenté de s’expliquer sur le sujet en conférence de presse. « Nous avons juste respecté le protocole, une tradition selon laquelle l’équipe championne soit reçue à la Maison-Blanche  […] C’était prévu de longue date pour la semaine où nous devions jouer ici à Washington, a assuré l’ancien joueur du Barça. Nous y sommes restés quelques heures, avons pu visiter un peu la Maison-Blanche, pas grand-chose, juste ce que nous pouvions. L e contact avec le président Trump s’est limité à ce que l’on a vu à la télévision. »

TM pour SOFOOT.com

