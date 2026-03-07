 Aller au contenu principal
Liverpool rejoint les quarts de FA Cup
information fournie par So Foot 07/03/2026 à 00:10

La vengeance est un plat qui se bouffe chaud. Douché par les Wolves en Premier League il y a trois jours, Liverpool a battu ce même adversaire pour rejoindre les quarts de finale de FA Cup (3-1) . Le bon dernier de Premier League n’a pas existé en deuxième mi-temps ce soir, la faute à Andrew Robertson, Mohamed Salah et Curis Jones, tous les trois buteurs en 22 minutes.

Curtis Jones makes it three for @LFC 😮‍💨 📺 @BBCMOTD, @footballontnt and @discoveryplusuk pic.twitter.com/GtbWayVjj0…

