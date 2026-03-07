Philippe Montanier a montré une vidéo qui parlait du Barça de Guardiola à ses joueurs

Toujours s’inspirer des meilleurs. À quelques heures d’un duel important dans la lutte pour la montée en Ligue 1 face au Red Star, quatrième, Philippe Montanier, qui a pris les rênes de Saint-Étienne début février, a révélé qu’il avait utilisé une méthode assez originale lors de son arrivée chez les Verts . « À mon arrivée, j’ai diffusé une vidéo de Xavi qui évoquait le Barça de Guardiola (2008-2012), raconte l’ancien entraîneur de Toulouse. Il parlait de courir, des efforts tous ensemble, de sacrifices. C’est l’attitude que doit avoir toute une équipe, pas que les défenseurs. On a reproduit ces principes sur le terrain. C’était la base. Un joueur a deux minutes le ballon dans un match. À part ça, il doit bien défendre, proposer des solutions. »

Des débuts séduisants

Sur une série de quatre victoires consécutives avec l’ASSE, deuxième de Ligue 2, Montanier n’a connu que le succès avec sa nouvelle équipe . Une qui s’explique notamment par des changements tactiques opérés par le technicien passé par la Real Sociedad, Nottingham Forest ou encore le Standard de Liège. « L’entraîneur ne veut pas que l’on joue le hors-jeu, rejoue le défenseur central Mickaël Nadé. On ne va pas toujours presser haut. On est souvent en bloc. On peut aussi défendre bas, ne pas partir à l’abordage […] Avoir le ballon est important. Si tel n’est pas le cas, on est bons défensivement. Quand on a une ou deux occasions, il faut finir. » …

TM pour SOFOOT.com