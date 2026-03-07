 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Philippe Montanier a montré une vidéo qui parlait du Barça de Guardiola à ses joueurs
information fournie par So Foot 07/03/2026 à 09:55

Philippe Montanier a montré une vidéo qui parlait du Barça de Guardiola à ses joueurs

Philippe Montanier a montré une vidéo qui parlait du Barça de Guardiola à ses joueurs

Toujours s’inspirer des meilleurs. À quelques heures d’un duel important dans la lutte pour la montée en Ligue 1 face au Red Star, quatrième, Philippe Montanier, qui a pris les rênes de Saint-Étienne début février, a révélé qu’il avait utilisé une méthode assez originale lors de son arrivée chez les Verts . « À mon arrivée, j’ai diffusé une vidéo de Xavi qui évoquait le Barça de Guardiola (2008-2012), raconte l’ancien entraîneur de Toulouse. Il parlait de courir, des efforts tous ensemble, de sacrifices. C’est l’attitude que doit avoir toute une équipe, pas que les défenseurs. On a reproduit ces principes sur le terrain. C’était la base. Un joueur a deux minutes le ballon dans un match. À part ça, il doit bien défendre, proposer des solutions. »

Des débuts séduisants

Sur une série de quatre victoires consécutives avec l’ASSE, deuxième de Ligue 2, Montanier n’a connu que le succès avec sa nouvelle équipe . Une qui s’explique notamment par des changements tactiques opérés par le technicien passé par la Real Sociedad, Nottingham Forest ou encore le Standard de Liège. « L’entraîneur ne veut pas que l’on joue le hors-jeu, rejoue le défenseur central Mickaël Nadé. On ne va pas toujours presser haut. On est souvent en bloc. On peut aussi défendre bas, ne pas partir à l’abordage […] Avoir le ballon est important. Si tel n’est pas le cas, on est bons défensivement. Quand on a une ou deux occasions, il faut finir. »

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mascherano revient sur le passage de l’Inter Miami à la Maison-Blanche
    Mascherano revient sur le passage de l’Inter Miami à la Maison-Blanche
    information fournie par So Foot 07.03.2026 10:42 

    Pas sûr que cela suffise à éteindre l’incendie. Suite à la visite controversée de l’Inter Miami à la Maison-Blanche jeudi, Javier Mascherano, l’entraîneur de l’équipe championne de MLS, a tenté de s’expliquer sur le sujet en conférence de presse. « Nous avons juste ... Lire la suite

  • Luis Enrique : « La confiance ne s'achète pas à Monoprix »
    Luis Enrique : « La confiance ne s'achète pas à Monoprix »
    information fournie par So Foot 07.03.2026 09:37 

    Luis, le philosophe. Suite à la première défaite en championnat du PSG cette saison à domicile, contre Monaco (1-3), Luis Enrique a concédé en conférence de presse d’après-match que son équipe était en difficulté mais n’a toutefois pas voulu être alarmiste. À cinq ... Lire la suite

  • Le PSG a-t-il perdu la recette ?
    Le PSG a-t-il perdu la recette ?
    information fournie par So Foot 07.03.2026 01:28 

    À nouveau battu en championnat, et pour la première fois sur sa pelouse, le Paris Saint-Germain inquiète à quelques jours d'affronter Chelsea en huitièmes de finale de Ligue des champions. Jusqu'à quel point ? « Mojo t’en va pas. Mojo t’en va pas ». Dans son titre ... Lire la suite

  • Liverpool rejoint les quarts de FA Cup
    Liverpool rejoint les quarts de FA Cup
    information fournie par So Foot 07.03.2026 00:10 

    La vengeance est un plat qui se bouffe chaud. Douché par les Wolves en Premier League il y a trois jours, Liverpool a battu ce même adversaire pour rejoindre les quarts de finale de FA Cup (3-1) . Le bon dernier de Premier League n’a pas existé en deuxième mi-temps ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank