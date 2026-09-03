Luis Enrique juge le mercato du PSG « exceptionnel »

Bienvenue dans le monde merveilleux de Luis Enrique. Interrogé sur le bilan qu’il tire du mercato , l’entraîneur du PSG a affirmé être ravi des recrues du club de la capitale (Maghnes Akliouche, Ferran Torres, Mika Godts, Lucas Digne et Alessandro Longoni). « Le bilan que je peux faire, c’est qu’on a fait un mercato exceptionnel , a clamé le tacticien espagnol en conférence de presse à la veille de la réception de Monaco. Les joueurs qui sont partis ont été des joueurs très importants dans la conquête des trophées de ces deux dernières années. Je pense que c’était nécessaire parce qu’on a besoin de se renouveler. » Et pas question de laisser place au doute : « Je me rappelle quand on a démarré la deuxième année, tout le monde avait des doutes sur les joueurs que l’on avait pris. Je pense que l’on a acheté les joueurs que l’on voulait acheter. C’est très important de voir l’ambition sur leur visage. »

« Le cas Barcola est un peu différent »

L’ancien coach du Barça s’est notamment confié sur le départ de Bradley Barcola, nouvelle tête de gondole de Liverpool . « Le cas de Bradley est un peu différent. Il a énormément grandi à Paris et fait grandir l’équipe. Il voulait avoir plus de temps jeu, c’est quelque chose que je ne peux pas lui garantir, je pense que tout le monde est gagnant dans cette situation » , a affirmé un Enrique détendu, volontiers blagueur face aux journalistes.…

TB pour SOFOOT.com