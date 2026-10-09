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Le fils de l’ancien propriétaire de Malága arrêté pour détournement de fonds
information fournie par So Foot 09/10/2026 à 16:23

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Le fils de l’ancien propriétaire de Malága arrêté pour détournement de fonds

Le fils de l’ancien propriétaire de Malága arrêté pour détournement de fonds

Family Business. Rakan Al-Thani, fils de l’ancien propriétaire de Malaga, a été placé en détention provisoire ce jeudi pour une suspicion de détournement de fonds et de gestion déloyale au cours du mandat de son père, le cheikh Abdullah Al-Thani, à la tête de Malága.

Les deux frères de Rakan sont également au cœur des accusations rapportées ce vendredi par l’AFP. Les quatre hommes étaient visés par un mandat d’arrêt international avant que Rakan ne soit finalement arrêté le 12 septembre dernier à Munich, en Allemagne.

MB pour SOFOOT.com

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