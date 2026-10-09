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La FIFA publie une étude sur les publications et commentaires injurieux lors du Mondial 2026
information fournie par So Foot 09/10/2026 à 16:33

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La FIFA publie une étude sur les publications et commentaires injurieux lors du Mondial 2026

La FIFA publie une étude sur les publications et commentaires injurieux lors du Mondial 2026

Il y a encore du travail. À la veille de la journée mondiale de la santé mentale, la FIFA a publié un rapport sur l’activité sur les réseaux sociaux pendant le Mondial 2026 . En tout, dix-sept millions de publications et de commentaires ont été analysés. Et ce sont 240 000 posts qui ont été identifiés comme « injurieux » . Ceux-ci ont ensuite été classés. 20 % sont des injures racistes, tandis qu’il y a également 14 % de menaces violentes et 12 % de commentaires avec des propos xénophobes.

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