L'Ajax veut se relancer et relancer un talent japonais
Enfin le bout du tunnel ?
L’Ajax Amsterdam a annoncé ce mardi l’arrivée du défenseur japonais Takehiro Tomiyasu , Libre de tout contrat depuis son départ d’Arsenal cet été, le joueur de 27 ans a signé un contrat de six mois avec l’Ajax, également dans le besoin de reprendre du poil de la bête.…
CMF pour SOFOOT.com
