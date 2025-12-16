 Aller au contenu principal
L'Ajax veut se relancer et relancer un talent japonais
information fournie par So Foot 16/12/2025 à 17:25

Enfin le bout du tunnel ?

L’Ajax Amsterdam a annoncé ce mardi l’arrivée du défenseur japonais Takehiro Tomiyasu , Libre de tout contrat depuis son départ d’Arsenal cet été, le joueur de 27 ans a signé un contrat de six mois avec l’Ajax, également dans le besoin de reprendre du poil de la bête.…

CMF pour SOFOOT.com

