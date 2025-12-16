Un gardien bien connu des pelouses de France prend sa retraite
Clap de fin.
Gardien de but slovène passé par d’innombrables stades (et bancs) de France, Denis Petrić a annoncé sa retraite ce mardi à l’âge de 37 ans. Formé à l’AJ Auxerre, Petrić a fait ses armes en National avec le SO Cassis-Carnoux, puis en Ligue 2 du côté d’Istres. Mais c’est à Troyes que le Slovène a réalisé ses meilleures performances : vainqueur de la Ligue 2 en 2015, il fut élu meilleur gardien du championnat aux trophées UNFP .…
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer