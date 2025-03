Luis Enrique est très fier de son équipe après la défaite du PSG contre Liverpool

La vraie définition de la défaite encourageante.

Après la climatisation installée par Liverpool au Parc des Princes, ce mercredi soir (0-1), Luis Enrique n’avait qu’une seule envie : être fier de son équipe. Au point de ne pas vouloir commenter la décision arbitrale sur le contact entre Ibrahima Konaté et Bradley Barcola : « Non, je ne commente pas ça. Je ne commente jamais les arbitres. Nous qui sommes du PSG on pense d’une façon et les joueurs de Liverpool d’une autre. » …

CG pour SOFOOT.com