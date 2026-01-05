Luis Enrique enrage contre les interruptions de match au Parc

Mauvais joueur.

« Stop aux chants discriminatoires ! Le match peut être arrêté et perdu pour le club » , pouvait-on lire, dimanche, en marge de la victoire sur le Paris FC, sur les écrans géants du Parc des Princes – comme si la seule raison valable de ne pas clamer des paroles racistes ou homophobes était l’impact sur le classement de Ligue 1. Et ça n’a pas franchement plu à Luis Enrique , au point de verser dans la paranoïa.…

EL pour SOFOOT.com