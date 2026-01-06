Le nouvel entraîneur de Strasbourg bientôt officialisé
Le banc ne devrait pas rester vide bien longtemps.
Après le départ de Liam Rosenior à Chelsea ce mardi, c’est Gary O’Neil, grand favori pour prendre son poste au Racing Club de Strasbourg , qui devrait être choisi, selon L’Équipe. L’Anglais de 42 ans, sans club depuis son départ de Wolverhampton en 2024, a déjà commencé son tour des popotes afin de constituer un staff. …
CM pour SOFOOT.com
