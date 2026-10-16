Luis Enrique défend la Ligue 1
Louis Henri. C’est peut-être la prochaine appellation de Luis Enrique, tant l’entraîneur du Paris Saint-Germain s’est acclimaté à notre championnat. Du moins par son franc-parler. Interrogé en conférence de presse avant d’affronter Strasbourg ce samedi (17h15), l’entraîneur espagnol n’a pas hésité à défendre la Ligue 1 , critiquée de toutes parts, dont dernièrement par Enzo Maresca qui l’accuse d’être supposément trop faible et donc de permettre au PSG d’arriver frais en Ligue des champions. Enrique : « Avant d’arriver, j’entendais que ce club ne gagnerait jamais la Ligue des champions, à cause du niveau du championnat. Maintenant qu’on l’a gagnée, les gens trouvent d’autres excuses et continuent de se plaine » et de glisser qu’il s’agit du « bruit typique » autour d’une équipe comme Paris.
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