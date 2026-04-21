Des joueurs de Serie A liés à une affaire d’escortes et de blanchiment d’argent à Milan

Des joueurs de Serie A liés à une affaire d’escortes et de blanchiment d’argent à Milan

Milan, la nouvelle Vice City ? Le parquet de Milan enquête sur une société de « service après-match » de luxe organisant des soirées pour ses clients . L’entreprise s’occuperait de réserver des boîtes de nuit, des hôtels, du gaz hilarant et des escortes âgées de 18 à 30 ans, rapporte La Gazzetta dello Sport .

Du beau monde

Des joueurs de Serie A ainsi qu’un pilote de F1 résidant dans la ville de Berlusconi auraient fait appel à cette société. Quatre personnes liées à ces services ont été arrêtées et accusées d’avoir « facilité et exploité la prostitution » et d’avoir blanchi leurs recettes. Le journal Il Giorno déclare également que des joueurs de l’Inter et de l’AC Milan auraient demandé les services de cette société.…

EA pour SOFOOT.com