Raheem Sterling ne devrait pas rester au Feyenoord
Sterling n’a plus la cote. L’aventure rotterdamoise de Raheem Sterling ne devrait pas s’éterniser . Le Feyenoord n’aurait pas l’intention de prolonger l’ailier britannique arrivé cet hiver, rapporte l’ Algemeen Dagblad . Auteur d’une passe décisive en 333 petites minutes, l’ancien joueur de Manchester City, Chelsea, Arsenal et Liverpool n’arrive pas à se faire une place dans le club van het volk qui se positionne à la deuxième place en Eredivisie . Pourtant, tout avait été chamboulé pour lui…
Fallait garder le ticket de caisse
À 31 ans, Sterling n’a plus la fougue de sa jeunesse et les reproches se font de plus en plus nombreux, d’autant plus que les attentes étaient grandes. Willem van Hanegem, légende du club, n’y était pas allé de main morte avec l’ancien international anglais (82 caps) : « À leur place (Feyenoord), je demanderais à être remboursé et je lui dirais simplement de rentrer chez lui. Là, il n’aide vraiment personne. Il devrait simplement aller à Ibiza, enfiler son maillot de bain et manger une bonne paëlla avec sa femme ».…
EA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer