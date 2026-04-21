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Le deepfake qui fait enrager Wendie Renard
information fournie par So Foot 21/04/2026 à 15:33

Le deepfake qui fait enrager Wendie Renard

Le deepfake qui fait enrager Wendie Renard

Une Lyonnaise qui rugit. Wendie Renard dénonce une fausse vidéo circulant sur les réseaux sociaux qui encourage l’investissement dans l’intelligence artificielle. « Une vidéo circule actuellement en utilisant mon image sans mon autorisation et a été créée à l’aide de l’intelligence artificielle. »

La capitaine de l’OL se dit « attristée et énervée par cette situation » . Pour prêter ses mots à l’ancienne capitaine de l’équipe de France, les escrocs ont utilisé une ancienne interview , allant même jusqu’à utiliser le logo du média Radio Caraïbes International (RCI) pour rendre encore plus véridique le montage.…

TC pour SOFOOT.com

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