Le deepfake qui fait enrager Wendie Renard

Une Lyonnaise qui rugit. Wendie Renard dénonce une fausse vidéo circulant sur les réseaux sociaux qui encourage l’investissement dans l’intelligence artificielle. « Une vidéo circule actuellement en utilisant mon image sans mon autorisation et a été créée à l’aide de l’intelligence artificielle. »

La capitaine de l’OL se dit « attristée et énervée par cette situation » . Pour prêter ses mots à l’ancienne capitaine de l’équipe de France, les escrocs ont utilisé une ancienne interview , allant même jusqu’à utiliser le logo du média Radio Caraïbes International (RCI) pour rendre encore plus véridique le montage.…

TC pour SOFOOT.com