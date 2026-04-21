Le deepfake qui fait enrager Wendie Renard
Une Lyonnaise qui rugit. Wendie Renard dénonce une fausse vidéo circulant sur les réseaux sociaux qui encourage l’investissement dans l’intelligence artificielle. « Une vidéo circule actuellement en utilisant mon image sans mon autorisation et a été créée à l’aide de l’intelligence artificielle. »
La capitaine de l’OL se dit « attristée et énervée par cette situation » . Pour prêter ses mots à l’ancienne capitaine de l’équipe de France, les escrocs ont utilisé une ancienne interview , allant même jusqu’à utiliser le logo du média Radio Caraïbes International (RCI) pour rendre encore plus véridique le montage.…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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