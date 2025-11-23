Luis Enrique confond Nuno Mendes et João Neves

C’est la fin de l’année, tout le monde est crevé…

Et même Luis Enrique ! Ce samedi soir, après la victoire du Paris Saint-Germain contre Le Havre comptant pour la treizième journée de Ligue 1, l’entraîneur espagnol a confondu deux de ses joueurs lorsqu’un journaliste lui a posé une question à propos de João Neves en conférence de presse : « Nuno Mendes a évolué, durant ces deux années, d’une position plus latérale… Ah, mais vous me parlez de João Neves ? Vous voyez, je suis fatigué ! Je me rappelle qu’il nous avait dit qu’il ne marquait pas, il a beaucoup de qualités. C’est un joueur très jeune, il a été critiqué et c’est normal de l’être durant sa carrière. Mais c’est son évolution, on est content de voir sa capacité à marquer des buts. » …

FC pour SOFOOT.com