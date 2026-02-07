Luis Enrique chicote (encore) les journalistes

Entraîneurs de tous les pays, unissez-vous ! Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a pris la défense de Roberto De Zerbi à la veille du Classique. Le coach marseillais traverse une zone de turbulences avec l’élimination en Ligue des champions et la menace de plus en plus pressante de l’OL dans la course au podium. Et quand on critique un autre entraîneur, le boss du PSG n’aime pas, mais alors pas du tout.

« Je cherche à faire le contraire de ce que font les journalistes. C’est facile , a-t-il répondu. Tu critiques De Zerbi ? Je le défends. Tu critiques un entraîneur ? Je le défends. C’est normal. De Zerbi, moi, tous les entraîneurs de Ligue 1 et de Ligue 2, nous savons que si on gagne, nous sommes incroyables, et si on perd, nous sommes catastrophiques. » L’Espagnol a quitté la salle de presse dans la foulée.…

QB pour SOFOOT.com