Lens continue de planer et renvoie Rennes à sa crise
Mené au score en début de partie et réduit à dix en seconde période, Lens a donné une leçon de club et d'équipe au Stade rennais, finalement battu et renvoyé à sa crise qui pourrait coûter sa place à Habib Beye (3-1). Pendant ce temps-là, les Sang et Or repassent provisoirement leaders, dix-huit points plus loin.
Lens 3-1 Rennes
Buts : Édouard (41 e ), Aguilar (54 e ) et Saint-Maximin (78 e ) pour les Sang et Or // Lepaul (8 e ) pour les Rouge et Noir
Expulsion : Aguilar (56 e ) à Lens …
Par Clément Gavard, à Bollaert pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
