L'équipe de France perd le bronze aux tirs au but

La médaille en chocolat… L’équipe de France de futsal a terminé son Euro par une défaite amère aux tirs au but , contre la Croatie, à Ljubljana. Déjà quatrièmes de la Coupe du monde 2024, les Bleus échouent une nouvelle fois au pied du podium . Abdessamad Mohammed et sa bande ont beaucoup couru derrière le score, avant d’ égaliser à 7 secondes de la fin par Souheil Mouhoudine.

Scénario incroyable lors de cette petite finale de l'Euro entre la France et la Croatie. À seulement 7 secondes du terme, le capitaine Souheil Mouhoudine est là pour arracher l'égalisation.#lequipefootball pic.twitter.com/heMq2KOIsP…

QB pour SOFOOT.com