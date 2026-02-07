Lamine Yamal s'offre un nouveau bijou
FC Barcelone 3-0 Majorque
Buts : Lewandowski (29 e ), Yamal (61 e ) et Bernal (83 e ) pour le Barça
Étincelant depuis le début de saison, Lamine Yamal a profité de la réception de Majorque au Camp Nou pour enchaîner un cinquième match avec au moins un but marqué . Mieux, l’ailier espagnol a planté son 10 e but de la saison en Liga , battant ainsi son record de pions en championnat alors qu’il reste encore 15 journées à disputer. Un but qui permet au Barça de s’imposer tranquillement contre Majorque (3-0) et de garder la tête de la Liga .…
